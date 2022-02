Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após o empate a um golo, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa:

[Ideia:] «Basicamente, acrescentámos um avançado e mudámos as caraterísticas no global, digamos assim. O Dani [Bragança] mais de médio centro, encostámos mais o Matheus Nunes à esquerda. Tentámos criar problemas com um avançado mais esticado e outro entrelinhas. Foi essa a ideia, tendo dois homens para os cruzamentos, pois sabíamos que iríamos ter muitos no ataque à área.»

«Aconteceu um bocadinho disso: vários jogadores entrelinhas, muitas bolas para cruzamento, mas não fomos competentes para cruzar melhor e para finalizar melhor. E quando cruzávamos bem, faltava sempre um segundo toque, uma recarga.»

«No fim tentámos fazer um jogo mais direto, sem grande cabeça, mais com o coração, com três homens fortes numa primeira bola e numa segunda.»

[FC Porto pode fugir:] «Depois do jogo de hoje, o que me interessa é chegar ao próximo treino e ganhar o próximo jogo, fazer mais golos e sofrer menos golos. É difícil pensar nos jogos dos adversários, é completamente indiferente.»

[Feddal:] «Não está apto e ainda vamos saber o que se passa.»