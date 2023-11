Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à BTV, após a derrota por 2-1 ante o Benfica, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Foram duas situações no fim, uma bola parada e depois um lance em que sofremos bastante com o golo. Tínhamos tudo controlado, o Benfica não tinha criado grandes ocasiões. Há dias assim, em que acaba por ser muito injusto e foi essa a história do jogo. Mesmo com dez, não atacámos tanto, mas fomos uma equipa no controlo do jogo, de forma diferente do que com 11, mas acaba por ser muito injusto o fim do jogo.»

«Quando há a expulsão, deixámos um bocadinho para pensar. Depois, metemos o Nuno Santos porque o Reis estava a sofrer muito, o St. Juste para fazer o trio de centrais, o Paulinho porque o Benfica só criava perigo de cruzamentos e nós não tínhamos ligação nessa altura. O foco era bolas paradas, segundas bolas, ter um jogador mais forte ali, porque o Morita já estava cansado. Acabámos por cumprir em tudo, menos nos últimos minutos e perdemos.»

«Obviamente afeta, a meu ver fomos a melhor equipa. Acabamos por não ganhar, de uma situação em que estamos com seis pontos de vantagem, acabamos por ficar em igualdade de pontos. Custa, mas continuar o trabalho.»