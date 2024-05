Ruben Amorim, do Sporting, foi eleito o treinador do mês de abril na I Liga, anunciou esta quarta-feira a Liga.

Amorim conquista o prémio "Vítor Oliveira – Treinador do Mês" pela quinta vez na época 2023/24, a segunda consecutiva. Já tinha conquistado o prémio em setembro, dezembro, janeiro e março.

O técnico do campeão nacional recebeu 42,36 por cento dos votos dos colegas de profissão. Atrás ficaram Roger Schmidt (Benfica) e José Mota (Farense), ambos com 10,42 por cento. O técnico do Benfica desempatou com o do Farense pelas três vitórias, contra duas do técnico dos algarvios.

Em abril, o Sporting venceu quatro jogos no campeonato, contra Benfica (2-1), Gil Vicente (0-4), Famalicão (0-1) e Vitória SC (3-0), além do empate na visita ao FC Porto (2-2).