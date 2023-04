Ruben Amorim, treinador do Sporting, fez neste sábado a antevisão do duelo com o Famalicão, referente à 30.ª jornada da Liga 2022/23.

Durante a conferência de imprensa, o técnico foi instado a comparar as suas vivências no Benfica e no Sporting: «Sinto-me mais realizado no Sporting. Foram momentos diferentes, mas tenho um sucesso aqui que não tive no Benfica.»

«Não tenho problemas em dizer que jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, mas é como ter dois amores, um primeiro mais irracional, mais primitivo, outro mais racional, mais completo», acrescentou.

Ruben Amorim fez questão de salientar o impacto que o Sporting teve na sua carreira. «Não estou a dizer que sou do Sporting desde pequenino, mas foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. O Sporting mudou a minha vida.»

O Sporting-Famalicão realiza-se neste domingo (20h30), no Estádio de Alvalade, e será acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol.