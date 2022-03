Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-2) frente ao Moreirense:

«Penso que mudámos o chip, sabemos que temos de ganhar os nossos jogos e jogar melhor. Na primeira parte estivemos bem melhor, porque soubemos ver o jogo. Tivemos de dar muitos toques na bola para fugir à pressão e chegar à área. Na segunda parte foi diferente, bastaram três passes e assim é que tem de ser. Não tem de ser sempre da mesma forma. Senti a defesa cansada, sofreu muito com o Manchester, demorávamos a subir as linhas e não estavam tão ágeis a recuar. Esses pormenores fazem a diferença».

[Era importante não deixar o FC Porto fugir?] «Não perder e, mais do que isso, ganhar, dá outra alegria, embalamos. Não deixamos o adversário fugir e fugimos a um. As individualidades fazem a diferença, a forma como Porro desbloqueia o jogo e como o Edwards se integra na equipa, com caraterísticas que não tínhamos, é positivo. Temos mais opções, dois avançados, e hoje provaram que podemos jogar assim. Temos mais soluções, melhor para o Sporting. O casamento do Edwards com o Slimani foi bom, vamos jogo a jogo escolhendo os melhores».