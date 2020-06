Além de Wendel e de Luiz Phellype, Rúben Amorim também não vai poder contar com Joelson Fernandes no jogo em Guimarães, diante do Vitória local.

O jovem jogador dos leões sofreu um traumatismo que resultou numa contusão no joelho esquerdo, de acordo com informação revelada na conferência de imprensa de Rúben Amorim, na tarde desta quarta-feira.

De acordo com os responsáveis leoninos, Joelson deverá voltar a treinar sem limitações no início da próxima semana.

Rúben Amorim respondeu também sobre se o facto de os jogos se sucederem em menor tempo o preocupava, mas garantiu que não. Pelo contrário, até.

«As lesões que tivemos até agora foram traumáticas, não relacionadas com sobrecarga. O cuidado é o de sempre, vamos ter de ver caso a caso. Mas não estou nada preocupado, é uma maneira de ver todos os jogadores. Por aí, facilita-me a vida porque preparo melhor esta época e a próxima e o futuro do Sporting», apontou.

Amorim desvalorizou também a questão do calendário, dizendo que os jogadores estão habituados a ter jogos com pouco tempo de intervalo.

«Se virmos bem, o calendário não vai ser assim tão diferente, por exemplo, do de janeiro, quando há campeonato, Taças e Europa. Os jogadores estão habituados a isso. Sabemos que vimos de uma paragem, mas é uma incerteza para todos a forma como as equipas vão reagir», defende.

[artigo atualizado]