O plantel do Sporting entrou, nesta segunda-feira, numa nova fase de trabalho para preparar a retoma da Liga. O técnico, Rúben Amorim, já esteve no relvado, ao contrário do que aconteceu nas duas semanas anteriores.

De acordo com a informação publicada no site do clube, o grupo de trabalho leonino (jogadores, treinadores e staff) foi submetido a testes de despistagem à covid-19 antes do treino.

De regresso ao relvado, como já foi referido, Amorim comandou os trabalhos realizados em dois relvados da ala profissional e respetivas zonas intensivas.

Os jogadores foram divididos em vários grupos e cumpriram trabalho sectorizado.

Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio, que jogavam habitualmente pela equipa sub-23, estiveram integrados nos trabalhos.

De fora ficou apenas Luiz Phellype, ainda a cumprir o programa de recuperação da lesão que sofreu.

A sessão foi acompanhada de perto pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, que agora já não tem de cumprir serviço regular como médico no Hospital das Forças Armadas, uma vez que o Estado de Emergência não foi renovado.

Ao lado do líder leonino esteve também o diretor desportivo, Hugo Viana.