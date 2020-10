A figura: Rúben Lima a puxar pelos azuis

O lateral esquerdo aproveitou bem as lacunas defensivas de Vincent Thill para impulsionar o ataque dos azuis pela lateral esquerda, sobretudo no primeiro tempo. Teve de mérito de ser o elemento que mais desequilíbrios causou, mesmo tendo quebrado de rendimento na fase complementar do jogo.

O momento: bomba de Riascos nas luvas de André Moreira

Com alguma felicidade à mistura, Azouni, de costas para a baliza, deixou a bola para Riascos, que atirou um remate potente em direção às redes da equipa de Petit. André Moreira teve aqui uma das grandes intervenções no jogo, travando o que poderia ter sido o golo insular.

Outros destaques:

Nuno Borges

Pode não ser o jogador mais vistoso, mas é fácil de perceber os motivos da confiança que Luís Freire deposita no cabo-verdiano. Fundamental nas manobras defensivas do meio campo, Nuno Borges esteve irrepreensível, travando iniciativas contrárias e recuperando bolas para lançar o jogo alvinegro.

Rúben Micael

O capitão da equipa madeirense entrou em campo igual a si mesmo, sendo a voz de comando em todos os momentos. Num jogo de intensidade baixa, destacou-se pelos passes a rasgar, uma mão cheia deles, que mereciam melhor conclusão.

André Moreira

Destacou-se com boas defesas ao longo do jogo, algumas que chegaram mesmo a negar ocasiões claras de golo, como aos 5’ e aos 70 minutos. Nem sempre as bolas chegavam com perigo à sua baliza, mas quando os adversários conseguiam furar a defensiva, o guardião manteve a folha limpa, com muito mérito.