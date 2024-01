O treinador do Moreirense, Rui Borges, afirmou este sábado que o Moreirense deve ter «rigor e foco acima dos 100 por cento» para vencer um Famalicão com «qualidade individual e coletiva», no duelo da 19.ª jornada da I Liga.

Convencido de que a equipa minhota não fez «um jogo menos conseguido» na jornada anterior, na goleada sofrida ante o FC Porto (5-0), apesar de ter caído animicamente a partir dos 65 minutos, o técnico realçou que os seus jogadores estão preparados para «voltar a fazer um bom jogo».

«O adversário apostou claramente no quinto lugar no início do campeonato. É um jogo competitivo, em que não pode errar muito, porque vai encontrar uma equipa competente, que gosta de jogar e quer voltar às vitórias. Temos de estar com o rigor e o foco acima dos 100 por cento para vencer um Famalicão com qualidade individual e coletiva», disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30 de domingo.

Apesar de ocupar a oitava posição da tabela, com 22 pontos, e de estar abaixo dos cónegos, sextos, com 29, o que provavelmente «não esperava» no início da temporada, o Famalicão é, para Rui Borges, uma equipa coletivamente melhor do que era na segunda jornada, quando as equipas empataram a zero em Famalicão, a 21 de agosto.

Disposto a manter a consistência e «qualidade de jogo de nível médio a alto» apresentadas na primeira volta, o treinador reconheceu que a equipa vai apresentar nuances diferentes em campo, face às saídas no mercado de transferências em curso, nomeadamente a de André Luís.

«Por tudo o que o André dava como capitão à equipa, é claramente uma adaptação e um desafio para nós. Mas, a vida de treinador e de jogador é isso mesmo», descreveu.

Rui Borges confirmou ainda que o médio Castro, reforço de inverno, está a completar a recuperação de uma contusão e só regressa aos relvados quando estiver a 100 por cento, algo em que está focado «pelo caráter que tem».

O Moreirense-Famalicão tem apito inicial marcado para as 15h30 de domingo e arbitragem de Nuno Almeida.