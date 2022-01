Rui Pedro Silva admitiu que podem chegar caras novas ao Famalicão já nesta janela de transferências.

«Esta SAD tem experiência no mercado de janeiro. Tenho confiança plena na administração e no ‘scouting’. É uma oportunidade que temos para reforçar a equipa, estamos atentos e vamos utilizar todos os trunfos que nos permitam ser mais fortes», disse o técnico dos minhotos, na antevisão ao duelo com o Belenenses.

Quanto à equipa lisboeta, Rui Pedro Silva assumiu dificuldades na preparação do jogo, já que o treinador Filipe Cândido deixou os azuis nos últimos dias.

«Esta semana é uma incógnita para nós. Poderão aparecer de diferentes maneiras, mas o nosso foco é o que somos enquanto equipa, o que podemos fazer e como podemos crescer», admitiu o técnico que ainda procura a primeira vitória em casa.

«Se estamos no nível que queremos? Não. Se sinto que estamos preparados para estes dois jogos? Com certeza, absoluta. Já partilhei isto com o grupo, de dia para dia sentimos que há mais uma ideia assimilada e com a passagem dos dias dá-me confiança para podermos encarar estes dois próximos jogos», sublinhou.

Rui Pedro Silva desvalorizou ainda o recente surto de covid-19 no plantel famalicense.

«Teve interferências ao nível físico e de processo de jogo. Se é o ideal? Não é. Mas temos que o minimizar ao máximo para prepararmos a equipa para estar pronta para ganhar o próximo jogo, sabendo o que é este ciclo de jogarmos a meio da semana», referiu.

O Famalicão recebe o Belenenses num encontro entre «aflitos» na tabela da Liga. Os minhotos estão no penúltimo lugar, com 12 pontos, enquanto os lisboetas ocupam o último posto, com menos um ponto. A partida em atraso, relativa à 16.ª jornada, está agendada para esta quinta-feira às 18h00.