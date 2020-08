Após o sorteio da Liga, Álvaro Braga Júnior confirmou a saída da presidência do Conselho de Administração da SAD do Boavista. O dirigente disse que este foi «o último ato protocolar e oficial» no cargo dos axadrezados.



Há ciclos na vida das pessoas e dos clubes. Foi, provavelmente, o meu último acto protocolar e oficial como presidente do Conselho de Administração da SAD Boavista. E se permita-me quero dizer que auguro um grande sucesso neste projeto que está a ser criado no Boavista, parece-me bem pensado, bem assente. Portanto, não há qualquer incompatibilidade. Há ciclos e agradeço a todos os que trabalharam comigo desde funcionários, a colaboradores, treinadores, jogadores e diretores na pessoa do Dr. Diogo Braga. Foi quem mais tempo me acompanhou num período de algumas dificuldades na SAD do Boavista. Continuarei a torcer jogo a jogo e com a certeza de que o Boavista está a dar passos seguros em relação ao futuro», referiu, em declarações aos jornalistas.



Álvaro Braga Júnior ainda não sabe quando é que o novo Conselho de Administração irá tomar posse e salientou que continuará a torcer pelo clube «jogo a jogo», augurando um bom futuro ao novo projeto liderado pelo acionista Gerard López.



«Parece-me ser um projeto bem elaborado e sustentado. As pessoas não podem esperar milagres de um dia para o outro, mas acredito que terá reflexos bons. Europa? Já vi de tudo no futebol, mas naturalmente que o projeto pensa nessa possibilidade. Repito, acho que não devemos precipitar as coisas que são sustentadas. A precipitação pode estragar os projetos. Continuarei ligado ao clube e torcerei pela equipa em todos os jogos», concluiu.