O Boavista veio a público garantir que tem os salários em dia com o plantel da equipa principal, em reação a notícias que saíram na comunicação social que apontavam em sentido contrário.

«A Boavista FC, Futebol SAD tem cumprido escrupulosamente os compromissos com os seus atletas, sendo que tal é facilmente comprovado através da verificação do controle salarial divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol profissional», lê-se no comunicado emitido pelos «axadrezados».