O treinador do Santa Clara, Mário Silva afirmou esta quarta-feira que a equipa açoriana terá que ter «personalidade» para enfrentar o Vitória de Guimarães, na sexta jornada da Liga.

«Alerto, para que todos saibam, que vai ser um jogo de certeza absoluta difícil para nós, com um adversário muito pressionante em sua casa. É com isso que estamos claramente a contar», declarou o técnico 45 anos.

Nos últimos três jogos do campeonato, o Vitória de Guimarães somou derrotas frente o Sporting de Braga (2-1), Casa Pia (1-0) e Portimonense (2-1), mas Mário Silva acredita na qualidade do adversário.

«O Vitória, apesar de neste momento vir de três derrotas consecutivas, tem tido jogos bem conseguidos, muito competitivos. Mesmo em jogos em que perdeu, teve a possibilidade de ter outro resultado», ressalvou o técnico.

Já o Santa Clara alcançou a primeira vitória na Liga no domingo, na receção ao Marítimo (2-1).

«Temos de ser uma equipa com personalidade. Esperemos que esta vitória nos dê mais motivação ainda. Foi uma semana mais positiva», assinalou.

O Santa Clara, 16.º classificado, com quatro pontos, vai defrontar o Vitória de Guimarães, 11.º, com seis, na sexta-feira, pelas 20h15, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro da sexta jornada da Liga.