Nuno Campos considerou hoje que o último lugar do Santa Clara na Liga «não é uma situação dramática».

O técnico dos açorianos falou antes do jogo frente ao Arouca, a contar para a 13.ª jornada, e considerou que nesta fase do campeonato os alarmes ainda não estão a soar.

«É um jogo, de facto, importante, mas também não lhe dou uma carga mais importante do que todos os outros. Por um motivo: falta muito campeonato. Nós nem ao final da primeira volta chagámos. Temos ainda muito tempo para dar a volta a uma situação que não é tão dramática quanto isso», declarou Nuno Campos, salientando que a equipa tem de «mostrar ambição» para sair «rapidamente» do último lugar da tabela classificativa.

«Queremos sair dessa situação o mais rapidamente possível. Jogamos em casa, queremos jogar para os nossos adeptos. Queremos ganhar, como sempre. E vamos dar tudo para fazê-lo», afirmou.

Nuno Campos enalteceu também a evolução da equipa nas últimas semanas, que já apresenta um rendimento mais condizente com o que pretende: «Estamos mais próximos do que eu quero, mas longe do que vamos fazer daqui por uns meses.»

Questionado pelos jornalistas, Nuno Campos rejeitou comentar a situação do jogador Allano. Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação social noticiaram que Allano teve um teste antidoping positivo, podendo estar em risco a sua continuidade no clube açoriano.

«Se a administração não deu mais informações, penso que não serei eu a pessoa que possa fazê-lo», afirmou, sem revelar se o atleta treinou com a equipa na última semana.

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com sete pontos, vai receber o Arouca, nono, com 13, no domingo, às 14:30 locais (menos uma hora do que no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.