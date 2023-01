Paulo Henrique, jogador do Santa Clara, em declarações na flash interview da SportTV2, após a derrota por 3-0 frente ao Benfica, na última jornada da primeira volta:



«Não conseguimos perceber as movimentações do Benfica. Estávamos avisados que o Benfica explorava muito bem a profundidade, mas não conseguimos anular isso. O resultado é demasiado pesado para o que se passou.



O Benfica foi melhor na primeira parte, mas penso que a equipa deu uma boa resposta no segundo tempo. Não merecia sair com este resultado.»



[Entrada de Jorge Simão]: «Sentimos, essencialmente, uma mudança de mentalidade. Se quisermos ficar numa posição confortável, temos de trabalhar bem. A primeira Liga tem muita qualidade e competitiva. Vamos trabalhar para ganhar os três pontos, mas caso não seja possível, pontuar pelo menos.»