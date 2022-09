Mário Silva defendeu que «quem conseguir controlar melhor a ansiedade» vai estar mais próximo de vencer a partida entre Santa Clara e Marítimo, da quinta jornada da Liga.



«Quem conseguir controlar melhor a ansiedade, quem for mais corajoso, quem arriscar mais – porque o risco faz parte do jogo – e quem jogar com mais qualidade, provavelmente é a equipa que vai vencer», disse, em conferência de imprensa.



O técnico dos açorianos garantiu ter a «certeza absoluta» de que o encontro vai ser «competitivo» e elogiou a «qualidade» dos jogadores e a «competência» de Vasco Seabra.

«Tanto para o Marítimo como para o Santa Clara é um jogo em que ambas as equipas precisam de vencer. Precisam de pontos e os seus treinadores também precisam de resultados», realçou.

Mário Silva desvalorizou o facto de a equipa madeirense ainda não ter somado qualquer ponto em quatro jornadas do campeonato.

«Não vai ser um jogo fácil. Não existem jogos fáceis nessa competição e que ninguém pense que pelo Marítimo neste momento estar com zero pontos na tabela classificativa que vai ser fácil. Não vai ser. Nós, que analisamos os jogos, sabemos o que estamos a dizer», vincou.

O treinador mostrou-se «otimista» em relação ao encontro de domingo e reconheceu a importância de alcançar a primeira vitória para «estimular» a equipa a «desenvolver um trabalho ainda melhor».

«Felizmente o mercado [de transferências] fechou, o grupo fechou e, agora, daqui para a frente, é estabilizar e criar todas as condições para que a equipa desenvolva um bom trabalho. Nada melhor que uma vitória no próximo jogo para incentivar e estimular a que isso aconteça de uma forma mais eficaz», afirmou.

A conferência de imprensa decorreu em pleno largo Hintze Ribeiro, no centro da Ribeira Grande, a segunda cidade mais populosa de São Miguel, para estimular a ligação com a comunidade e «promover outros sítios da ilha».

«É importante para o clube estarmos num sítio diferente para estimular as pessoas a gostar ainda mais do Santa Clara. É importante que todas as pessoas da ilha apoiassem com força o Santa Clara», assinalou.

O Santa Clara recebe o Marítimo, este domingo, às 18h00.