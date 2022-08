* Por Rui Paiva

A FIGURA: Rafa Mújica

A defesa do Santa Clara nunca soube lidar com ele. Deambula na frente do ataque e sabe muito bem encontrar o seu lugar entre linhas. Foi o autor do primeiro golo, que catapultou o Arouca para a reviravolta no marcador. No último lance do jogo desperdiçou uma soberana ocasião para bisar. Ainda assim, foi o elemento mais constante do Arouca e, em muitas situações, teve a capacidade de levar a equipa para a frente.

O Momento: tripla substituição do Arouca - MINUTO 55

O momento do encontro podia ser muito bem a grande penalidade decisiva que fez a diferença no marcador. Contudo, é justo elogiar a ousadia de Armando Evangelista, que, em desvantagem no marcador, não perdeu tempo e colocou de uma assentada David Simão, Vitinho e Quaresma. A partir daí, o jogo mudou e o Arouca apareceu com outra disposição no encontro. Se não tivesse existido esta mudança da exibição do Arouca, provavelmente a reviravolta não teria sido possível.

OUTROS DESTAQUES

Rildo: é a nova coqueluche do Santa Clara. Tem uma qualidade técnica acima da média. Preenche o meio-campo e é daqueles jogadores com a capacidade de sacar um lance de génio da cartola. Esteve bastante em jogo e foi o elemento mais ativo do Santa Clara. Viu a exibição coroada com um golo.

Vitinha: entrou na segunda parte para mexer com o jogo. Levou a equipa do Arouca para o ataque e deu o equilíbrio que em muitos momentos do encontro falhou à equipa de Evangelista. Assistiu de forma decisiva Mujica para o primeiro golo.