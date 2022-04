Figura: Ricardinho

O atacante do Santa Clara traz um perfume especial ao jogo. Perante as ausências de Morita e de Lincoln, coube a Ricardinho desbloquear o encontro. Dono de uma capacidade técnica acima da média, foi capaz de levar a equipa para a frente e foi uma ‘dor de cabeça’ para a defesa adversária. Esteve nos dois lances decisivos: fez um golo de levantar o estádio e uma assistência primorosa para Tagawa.

Momento: o golo do Tagawa (53m)

Foram vários os lances perigosos que podiam ter mudado o decurso do jogo, mas é evidente que existiu um jogo antes e depois do segundo golo dos açorianos. O golo de Tagawa, após uma excelente assistência de Ricardinho, resolveu o jogo. A partir daí, os açorianos recuaram e passaram a gerir o encontro e o Estoril passou a ter mais dificuldades em chegar à baliza adversária.

OUTROS DESTAQUES

André Franco

Esteve muito ativo no jogo e foi o elemento mais desequilibrador do Estoril. Conduziu as dinâmicas ofensivas da equipa e esteve muito perto do golo por várias vezes. Numa delas, acertou na barra, numa altura em que o marcador estava na vantagem mínima.

Tagawa

Foi uma surpresa no onze inicial, mas o japonês correspondeu à confiança de Mário Silva. É muito lutador e causa muitos problemas à defesa adversária. Posiciona-se bem e não se esconde do jogo. Neste domingo fez o golo da tranquilidade com a eficácia que se pede a um ponta de lança.