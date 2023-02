Uma luta campal. Um jogo fundamental na luta pela permanência. A vitória do Famalicão nos Açores por 3-1 afunda o Santa Clara na classificação e permite à equipa famalicense respirar de alívio na tabela classificativa.

Tratava-se de um encontro fundamental para as duas equipas. Domingo gordo, sol nos Açores e Santa Clara e Famalicão na luta pela permanência. De um lado o 16.º, do outro o 15º classificado.

Estava muito em jogo. Talvez por isso, a primeira fase da partida ficou marcada pela cautela. O Famalicão com mais bola, o Santa Clara mais na contenção. No onze inicial da equipa de Jorge Simão, apenas um jogador já estava nos Açores na época passada, Tagawa, o que espelha bem o carrossel que a equipa tem vivido esta temporada.

Ninguém queria perder.

O Famalicão foi a primeira formação a ameaçar o golo aos 13 minutos. Excelente trabalho de Ivan Jaime dentro da grande área com o remate a sair perto do poste esquerdo.

Respondeu o Santa Clara no minuto seguinte. Após um lançamento lateral, Kyosuke Tagawa aproveita a passividade da defesa adversária para finalizar. A bola bateu na malha lateral.

Os minutos foram passando. A equipa famalicense consolidou o domínio da posse de bola, perante a indiferença dos jogadores açorianos. Progressivamente, os forasteiros começaram a pisar terrenos perigosos. Sempre com Ivan Jaime em destaque. Aos 19, num livre descaído pela esquerda, o espanhol atirou direto e obrigou Gabriel Batista a uma defesa apertada.

O Santa Clara procurava manter um bloco compacto para fechar os caminhos para a sua baliza. A estratégia passava pela aposta no contra-ataque.

A postura cínica dos açorianos esteve quase a dar frutos. Por duas vezes. Mas os lances terminaram em desilusão.

Primeiro. Aos 34 minutos, o remate de Gabriel Silva foi desviada pela mão de Moura. O árbitro foi ao VAR e marcou grande penalidade. Momentos de esperança no estádio de São Miguel. Gabriel Silva, encarregue da cobrança, rematou forte, mas Luíz Júnior defendeu a bola que ainda bateu na barra antes de sair. A defesa foi celebrada como um golo pelo Famalicão.

Depois, 36 minutos. Lance de bola parada, Ítalo introduziu a bola na baliza, golo do Santa Clara. Parecia ser a dose de sorte que (também) tem faltado à equipa insular. Mas, quando a bola já estava na zona do meio-campo para a retoma do encontro, sob indicação do VAR, o árbitro anulou o golo por mão na bola do jogador

Dois baldes de água fria nos Açores. Certo é que o Santa Clara cresceu no jogo e acabou a primeira parte por cima do adversário, mas quando André Narciso apitou para o intervalo o marcador continuava a zeros.

Mais um balde de água fria

A segunda parte começou, praticamente, com o terceiro balde de água fria sob a cabeça dos adeptos no estádio: o golo do Famalicão. Aos 48 minutos, boa jogada coletiva, Ivo Rodrigues cruza na ala esquerda e Johonder assiste de cabeça para a finalização certeira de Ivan Jaime.

Em desvantagem, o Santa Clara ficou desnorteado. A estratégia do contra-ataque ficara sem sentido. Mesmo em vantagem, o Famalicão geriu a posse de bola, perante um adversário, em muitos casos, com os jogadores todos atrás da linha da bola.

Com o passar dos minutos, a equipa da casa foi crescendo, utilizando mais o coração do que a razão, e com recurso ao jogo direto. Aos 64 minutos, Luiz Júnior, com uma grande defesa, evitou o golo a Rildo. Noutra bola atirada para a área, o Santa Clara arrecadou uma grande penalidade, com a bola a bater na mão de Dobre.

Desta vez foi Quintillà quem tomou as rédeas e não desperdiçou. Estava feito o 1-1.

Nos festejos do golo, briga feia entre vários jogadores. Cenário escusado que resultou nas expulsões de Nogueira do Santa Clara e de Jhonder Cádiz.

Para colmatar a expulsão do central, Jorge Simão colocou em campo Paulo Eduardo. E note-se, caro leitor, o golpe de teatro. Dramático. Canto batido aos 82 minutos e Paulo Eduardo faz um auto-golo digno de apanhados quando queria afastar a bola. Golpe fatal no açor.

A partir daí, o Santa Clara nunca mais teve capacidade para voltar ao jogo. O resultado final ficou fechado com um golo de Penetra, quando passavam quatro minutos dos 90. A sorte protege os audazes. E o Famalicão foi mais audaz. Audácia que afunda o Santa Clara na classificação.