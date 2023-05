Poucos minutos após a vitória do Marítimo sobre o Vizela, que ditou a despromoção do Santa Clara da Liga, a direção do clube açoriano deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Não é altura para apontar o dedo a ninguém, nem encontrar culpados. Valemos por um só. É altura de assumir os erros, levantar a cabeça e começar a trabalhar no futuro desta instituição. E o futuro escreve-se já amanhã. Pela voz de cada um de nós», refere a direção do clube, que detém 40 por cento da SAD.

«Esta é a altura em que o universo Santa Clara tem de estar unido em torno de um só objetivo: voltar ao lugar que é nosso. Agora é o tempo certo para cerrar fileiras e encarar os gigantes desafios que temos pela frente com a galhardia e bravura que define as grandes instituições. Juntos, voltaremos. Pelo Santa Clara, pelos Açores», acrescenta o comunicado.

O emblema açoriano somava cinco épocas consecutivas no principal escalão do futebol português, mas agora é despromovido à II Liga. O Paços de Ferreira também foi despromovido com o triunfo do Marítimo no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada.