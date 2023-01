A FIGURA: Ricardo Horta

O homem não sabe jogar mal. O jogo frente ao Santa Clara demonstra que não se pode dar espaço a um jogador como ele (e foram tantos e tantos os espaços concedidos pelos açorianos). Horta fez o que quis da defesa adversária, foi buscar o jogo entre linhas, driblou os adversários e finalizou de forma certeira. Viu a exibição coroada com dois golos, que podiam ter sido ainda mais.

O MOMENTO: primeiro golo escancarou a porta

Se é certo que desde o inicio ficou patente a diferença entre ambas as formações, também é correto dizer que o primeiro golo de Ricardo Horta, aos 15 minutos, funcionou como abre-latas. Um golo que demonstra toda a competência ofensiva deste Sporting de Braga. A partir daí, foi tudo demasiado fácil para os minhotos.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati

A informação carece do rigor estatístico, mas fica-se com a impressão de que Al Musrati não falhou um único passe no jogo. Foi o esteio da equipa, quer no momento defensivo, quer na altura da construção de jogo.

Iuri Medeiros

O açoriano, natural do Faial, estava a jogar em casa. Esteve sempre em jogo. Quer a conduzir pela zona central, quer a mudar o flanco do jogo. Soube pausar e acelerar o encontro. Desmontou a defesa açoriana e ainda marcou um golo.

MT

Numa equipa do Santa Clara sem qualquer atitude, MT teve o mérito de ter agitado com o jogo. Quando entrou no encontro, já a partida estava decidida, mas passou a ser o único elemento capaz de desequilibrar.