O Sporting foi aos Açores vencer o Santa Clara por 2-1, em jogo da 9.ª jornada da Liga.

Morita abriu o marcador na primeira parte e não festejou por respeito à antiga equipa. Os açorianos tentaram chegar ao empate no final do segundo tempo, mas Nuno Santos, na sequência de um pontapé de canto, confirmou o triunfo do Sporting.

Ainda houve tempo para Tagawa reduzir a diferença no último lance do jogo.

