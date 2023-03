O Vitória de Guimarães foi este domingo aos Açores vencer o Santa Clara por 3-1. Um jogo no qual os vimaranenses foram superiores em todos os capítulos do encontro e que ficou resolvido na primeira parte.

Um triunfo que permite ao Vitória continuar a sonhar com patamares mais cimeiros e uma derrota que é mais um rude golpe para as aspirações do Santa Clara, na estreia do treinador interino Accioly, após a demissão de Jorge Simão.

Esta foi uma partida entre duas equipas a atravessar fases opostas. O Vitória chegou aos Açores no quinto lugar e após uma vitória galvanizadora diante do eterno rival, o Sporting de Braga, na jornada anterior (2-1).

FILME E FICHA DO JOGO.

Já o Santa Clara perdeu com o Marítimo no passado fim de semana, tendo sido relegado para os lugares de despromoção. Uma derrota que motivou a saída do treinador Jorge Simão, após sete jogos e apenas dois pontos conquistados.

Eficácia desequilibrou

A equipa da casa entrou decidida, disposta a jogar olhos nos olhos no adversário, explorando a profundidade para chegar com perigo à baliza à guarda de Rafa. Os açorianos instalaram-se no meio campo e controlaram as instâncias do encontro na reta inicial.

Com o passar dos minutos, o jogo ficou mais equilibrado. E o Vitória demonstrou ter uma qualidade desconhecida para o Santa Clara: eficácia.

Aos 22 minutos, cruzamento de Afonso Freitas na ala esquerda e Safira, aproveitando a passividade do miolo defensivo açoriano - e com uma dose de sorte à mistura – atirou para o fundo das redes. Estava feito o 1-0.

O Santa Clara até tentou reagir, mas faltou critério na definição dos lances. Por outro lado, para o Vitória tornava-se cada vez mais fácil explorar as fragilidades defensivas do adversário.

Aos 29, o clube da cidade berço só não marcou por Jota Silva porque Gabriel fez uma enorme defesa. Um minuto depois, o guardião até chegou a tocar na bola, mas foi insuficiente para evitar o golo de Safira após uma cabeçada.

Com uma desvantagem de dois golos, deu-se uma quebra anímica do Santa Clara, aproveitada pelo Vitória para gerir o encontro a seu bel-prazer. De nada serviu a substituição de Accioly aos 42, que trocou Ricardinho por Rildo Filho.

Quando tudo está mal, já se sabe que a tendência é para correr ainda pior. Que o diga o conjunto açoriano. A um minuto dos 45, um remate do meio da rua de André Silva ressalta em Boateng e faz um chapéu perfeito a Gabriel. Um lance fortuito, é certo, mas onde fica também patente a falta de vontade dos açorianos. 3-0 ao intervalo.

Muitos adeptos da casa não voltaram para a segunda parte.

Rildo agitou

No segundo tempo, a partida arrastou-se a um ritmo lento, com um Santa Clara muito macio e o Vitória a controlar a partida.

Foi preciso Rildo Filho agitar a partida. Através de uma boa jogada individual, o jogador recém-entrado pegou na bola, driblou a defesa vimaranense e bateu Rafa aos 64 minutos. O golo foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas após ouvir o VAR, Manuel Mota reverteu a decisão.

O golo serviu para dar algum ânimo ao Santa Clara. Até ao final do jogo, a formação insular procurou encostar o Vitória à sua linha defensiva e colocou à prova a defesa contrária, sobretudo através da meia distância. Contudo, sempre com mais coração do que razão, os açorianos não tiveram engenho para contrariar a superioridade do Vitória de Guimarães.

No final do jogo, a desilusão dos adeptos da casa foi iluminada pala reluzente lua erguida no céu açoriano. Felizmente há luar.