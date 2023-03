Figura: Safira

Autor dos dois primeiros golos, Safira foi o elemento decisivo em jogo. Não só pelos tentos que faturou, mas pelas dificuldades que causou ao adversário. O atleta do Vitória percebeu as fragilidades da dupla de centrais do Santa Clara e explorou-as ao máximo. Foi sempre mais forte do que os adversários.

O momento: o primeiro golo do Vitória

O Santa Clara tinha entrado bem no jogo, a demonstrar vontade de sair da difícil posição onde se encontra. Progressivamente, o equilíbrio passou a ser a tónica dominante do encontro, mas os açorianos não deixaram de jogar olhos nos olhos com o Vitória. A partir dos 22 minutos, tudo mudou. O golo de Safira mudou o curso do jogo. Um golo que foi um balde de água geladíssima numa equipa com notórias fragilidades psicológicas. A partir daí ficou tudo mais fácil para o Vitória.

OUTROS DESTAQUES

André Silva: Soube cavalgar os espaços concedidos pelo adversário. Apareceu no espaço entre linhas e criou desequilíbrios que desmontaram a defesa insular. Foi sempre mais forte e mais rápido do que os adversários, em contraste com a passividade açoriana. Isso fez a diferença. Viu a exibição coroada com um golo.

Rildo Filho: Entrou decidido. Deu dinamismo ao ataque do Santa Clara. Ninguém duvida da qualidade técnica de Rildo, mas falta-lhe regularidade. Hoje demonstrou que pode ser um excelente ativo para o conjunto açoriano. O golo que marcou espelha bem a sua qualidade individual.