O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0 na 31.ª jornada da Liga.

Jovane Cabral apontou o único golo do jogo, aos 66 minutos.

Com este resultado, o Sporting reduz para nove pontos a diferença para o Benfica, segundo classificado do campeonato, e garante que continuará isolado no terceiro posto da competição.

RESUMO DO JOGO EM VÍDEO: