Declarações do futebolista do FC Porto, Sérgio Oliveira, à SportTV, após o empate ante o Sporting (0-0), em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Não conseguimos concretizar, acho que fomos superiores nos 90 minutos. Sinceramente, é um sentimento horrível para nós, isto para nós é uma derrota. Saímos tristes, desiludidos, mas vamos à luta, sem qualquer tipo de problema.»

«O Sporting empatar aqui, para eles, é uma alegria, normal. Seja estarem a dez, a um ou atrás. Para eles, empatar contra o FC Porto é ganhar a Champions League. Nós saímos tristes, desiludidos, mas confiantes no nosso clube, na nossa equipa. Abordar o resto do campeonato com a máxima seriedade, paixão. Jogo a jogo.»

[Primeiro lugar:] «É possível, se não fosse acabava já o campeonato.»

«Com esta camisola a dor tem de estar esquecida, é sempre no máximo.»