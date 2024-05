Caso vençam o Vizela, e o Portimonense não derrotar o Rio Ave, o Estrela da Amadora pode garantir a manutenção na I Liga já este sábado.

Em conferência de imprensa, Sérgio Vieira, técnico dos tricolores, assumiu essa possibilidade e explicou que é algo que «motiva» a equipa.

«Manutenção? Temos essa possibilidade, é com esse facto que lidamos diariamente para nos prepararmos, motivarmos, transcendermos para realmente concluirmos aquilo que fizemos de positivo esta época. Foi realmente fantástico», começou por dizer, esta sexta-feira.

Apesar do Vizela já estar despromovido à II Liga, Sérgio Vieira não espera facilitismo: «Às vezes, não conseguimos objetivamente dizer se vai ser de uma forma ou outra. O que podemos é dizer o que vai ou não ser a nossa atitude».

«Sabemos o que de muito bom esta equipa tem produzido ao longo da época. Diz respeito precisamente a isso: sabemos que é uma equipa que joga bem, tem boas individualidades e uma ideia assente neste capítulo de praticar bom futebol em vários espaços do terreno», disse.

Por fim, o treinador português confirmou a ausência de Miguel Lopes na visita a Vizela, por problemas físicos, juntando-se ao departamento médico onde estão Diogo Fonseca, Gustavo Henrique e Manuel Keliano.

De referir que no sábado, às 15h30, o Estrela da Amadora, 15.º lugar, com 30 pontos, vai a casa do Vizela, 18.º e último, com 22, jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol. Luís Godinho vai ser o juiz da partida.