O FC Porto não desarmou na perseguição ao líder Benfica e a vitória por 4-2 ante o Moreirense, em Moreira de Cónegos, ficou refletida na produção da equipa, que resultou em três pódios estatísticos no que diz respeito aos jogos fora esta época na Liga.

O duelo no Minho, a contar para a 16.ª jornada, foi o segundo fora de casa no campeonato 2019/2020 que os dragões remataram mais: total de 18 tentativas, só superadas pelas 21 em Portimão.

No que toca aos passes, os azuis e brancos fizeram 545, apenas menos quatro que os 549 ante o Marítimo, no Funchal, consumando-se nova estatística a entrar para o segundo lugar e para um pódio.

Já a percentagem de posse de bola foi a terceira maior nas visitas da equipa de Sérgio Conceição, 67 por cento. Mais, só no Funchal e em Barcelos.

De resto, este foi o segundo jogo que resultou em vitória forasteira na Liga 2019/2020, no qual os dragões findaram com menos um em campo, depois de Portimão. Recorde-se que, em solo algarvio, o FC Porto venceu por 3-2, com o golo final de Marcano aos 90+8, já após a expulsão de Alex Telles. A única diferença é que, em Moreira de Cónegos, o FC Porto já tinha consumada a vitória em igualdade numérica, tendo Corona sido expulso já com o 2-4 final no marcador.

No Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, foi também o jogo da Liga que o FC Porto marcou mais golos fora no campeonato desta temporada.

