No final da gala Kick-Off, o presidente da Liga, Pedro Proença, comentou o calendário para a época 2022/23 e lembrou a paragem em novembro e dezembro por causa do Mundial 2022 que se disputa no Qatar.

«Vamos iniciar a época desportiva com um clássico fortíssimo entre o Sporting de Braga e o Sporting. Teremos à terceira jornada outro clássico que nos vai agarrar aos campos. Vamos ter uma época extraordinária», referiu, em declarações aos jornalistas.



«Esta é uma época diferente que ficará marcada pela existência de uma pausa para que se jogue no Qatar em novembro e dezembro. A Liga soube-se adaptar e criou condições desportivas diferenciadas. A Taça », acrescentou.



O líder do organismo frisou ainda a vontade da Liga em combater alguns dos problemas do futebol português.



«Vamo-nos bater pela celeridade processual, pelo regresso do público aos estádios e ainda combater a violência. Tentaremos que seja uma época de regresso do futebol na sua plenitude. É fácil recordar as últimas duas temporadas. Queremos uma nova época cheia de energia e de positividade. Combate à violência? Vamos ter reuniões com o Ministério da Administração Interna para reorganizar a metodologia para a próxima época. Queremos que o futebol seja um palco positivo ao qual as famílias possam voltar. A positividade dos dirigentes vai nesse sentido. São muito mais as coisas que nos unem do que as que nos separam», destacou.

Por último, Pedro Proença desvalorizou a postura do Benfica na gala. Todos os membros do clube fizeram uma curta declaração aquando da entrega dos prémios. Já no final do sorteio, Lourenço Coelho, administrador da SAD do Benfica para o futebol, deixou um aviso.



«O Benfica foi galardoado com vários prémios, até com o próprio prémio da Fundação Benfica. A mensagem foi muitíssimo positiva. Algumas pessoas têm maior facilidade a expressar-se... Mas neste momento há uma união muito grande entre os clubes no que diz respeito ao futebol profissional. É por aí que vamos continuar a trilhar», concluiu.



O calendário completo da Liga