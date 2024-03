Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Gil Vicente:

«O segredo foi a consistência na ambição de querer muito o nosso grande e único objetivo. Tivemos pela frente um Gil Vicente organizado e competente, mas fomos capazes de ser superiores em largos momentos do jogo. Na primeira parte fomos agressivos, dinâmicos e intensos. Foi uma vitória difícil, mas justa. Reconheço mérito aos meus jogadores pela forma como trabalharam os noventa minutos. Estou satisfeito por isso, é uma vitória importante».

[Segunda parte menos capaz] «Achei que, até ao momento do golo, não criámos muito, mas senti que baixámos a nossa intensidade, na forma de ganhar duelos. Depois de sofrer o golo é sempre ir atrás para recuperar posição. De uma forma geral, olhando para o quer foi o jogo no seu todo gostei do que os meus jogadores fizeram».