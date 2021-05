A 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol trouxe a vitória do líder Sporting ante o Rio Ave, por 2-0, na deslocação de quarta-feira a Vila do Conde, seguida, esta quinta-feira, do empate no clássico do Estádio da Luz, entre Benfica e FC Porto (1-1).

Com estes desfechos, o Sporting aumentou de seis para oito os pontos de vantagem na liderança, à partida para a antepenúltima jornada. Se o FC Porto porventura não vencer o Farense na segunda-feira, o Sporting pode já festejar o título na véspera de jogar com o Boavista. Em todo o caso, perante este cenário, faltam dois pontos à equipa de Ruben Amorim para o título.

O Maisfutebol apresenta o calendário que falta aos três primeiros classificados da Liga, mas também ao Sporting de Braga, que ainda tem hipóteses matemáticas de chegar ao terceiro lugar, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

SPORTING (79 pontos):

Boavista (casa)

Benfica (fora)

Marítimo (casa)

FC PORTO (71 pontos):

Farense (casa)

Rio Ave (fora)

Belenenses (casa)

BENFICA (67 pontos):

Nacional (fora)

Sporting (casa)

V. Guimarães (fora)