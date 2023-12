O Sporting de Braga não deixou os rivais fugir na tabela e, depois das vitórias de Benfica e FC Porto, também cumpriu com a sua tarefa, com uma vitória na visita ao Casa Pia, por 3-1, em Rio Maior.

Num jogo que só «abriu» na segunda parte, os minhotos tiveram o triunfo em causa em cima do quarto de hora final, mas rapidamente dissiparam qualquer dúvida quanto ao vencedor da partida. Rodrigo Zalazar, que tinha sido fortemente criticado pelo grave erro na derrota com o Benfica, saltou do banco e foi o verdadeiro herói do jogo, com um golo e uma assistência. Os dois lances surgiram na sequência de livres, uma marca reconhecida ao uruguaio.

A qualidade da primeira parte não fez jus à valia dos dois plantéis. Assistiu-se a um jogo muito «amarrado» e quase sem balizas, com o Casa Pia bastante sólido a nível defensivo e a impedir qualquer tentativa dos minhotos.

A equipa de Artur Jorge até forçou a entrada na muralha dos gansos, mas teve muitas dificuldades para ultrapassar a barreira que teve pela frente, quer investindo pelas alas ou pelo corredor central. Por outro lado, a dupla atacante dos gansos também tratou de dar trabalho à linha defensiva dos arsenalistas, sempre que a equipa vislumbrou uma possibilidade de partir para a transição ofensiva.

O Sp. Braga entrou melhor depois do intervalo, aumentou a velocidade na circulação da bola, ameaçou num par de ocasiões e chegou à vantagem num lance verdadeiramente caricato.

Após um pontapé de canto, a bola foi aliviada para fora da área, João Moutinho cabeceou a vários metros da baliza e… marcou. Num lance insólito – e que até se pensou que poderia ser anulado por intervenção de Niakaté – o internacional português regressou aos golos na Liga 10 anos depois.

Só que os arsenalistas não se livraram de um susto. Numa altura em que o jogo estava algo confuso, um penálti praticamente «caído do céu» deu esperança aos gansos. Clayton foi derrubado por Víctor Gómez na área e, na cobrança, confirmou o estatuto de goleador, com o sexto golo na Liga.

Mas, em campo, estava o rei dos artilheiros. E não tardou em faturar.

Apenas três minutos depois do golo do Casa Pia, Simon Banza, que estava muito irrequieto no ataque minhoto, correspondeu de cabeça a um livre de Zalazar e, prestes a viajar para o CAN, cimentou a posição de melhor marcador do campeonato.

Mas, voltando a Zalazar, o uruguaio deu uma prova de que é um dos melhores reforços o Sp. Braga para esta temporada.

O médio arsenalista deu uma resposta às críticas após a derrota contra o Benfica e sentenciou a partida com um livre direto batido de forma irrepreensível, naquela que é uma das suas imagens de marca. Foi este o Zalazar que tanta expectativa criou no verão.