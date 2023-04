O Sporting de Braga teima em não descolar da luta pelos primeiros lugares e, ao vencer na difícil visita ao terreno do Desportivo de Chaves, ultrapassou à condição o FC Porto, ainda que os dragões só entrem em campo nesta 26.ª jornada mais logo.

Num jogo muito bem disputado e dividido os arsenalistas impuseram-se e bateram os flavienses por 2-1. Os visitantes chegaram à vantagem, consentiram o empate, mas Abel Ruiz, com «chave d'ouro», garantiu os três pontos.

A equipa de Artur Jorge - que contou com mais de dois mil adeptos nas bancadas - volta aos triunfos depois do empate na última ronda na receção ao FC Porto, enquanto os transmontanos interrompem o ciclo positivo de duas vitórias.

FILME DO JOGO

A primeira parte foi riquíssima em ocasiões de golo.

Após um quarto de hora muito dividido, o Sporting de Braga imprimiu toda a sua qualidade individual, que resultou em pleno no rendimento coletivo, e ameaçou por diversas vezes a baliza de Paulo Vítor, que somou várias intervenções importantes.

Os bracarenses empurraram os transmontanos para o seu reduto defensivo e a equipa da casa, mesmo quando recuperava a bola, sentia dificuldades em partir para o contra ataque, pois estava muito distante da área de Matheus.

O golo, por isso, surgiu com naturalidade e dos pés do elemento mais desequilibrador na primeira metade da primeira parte. Aos 16 minutos, André Horta picou a bola para a zona da meia-lua e Iuri Medeiros, depois de uma receção com a bota esquerda, disparou rasteiro e colocado.

O 1-0 adensou ainda mais a pressão do Sp. Braga e os bracarenses continuaram a carborar em busca do segundo golo, mas acabaram traídos por essa intenção, já perto do intervalo.

Aos 42 minutos, Ponck desarmou Ricardo Horta e lançou a transição. João Teixeira conduziu, serviu Euller e o brasileiro picou a bola aquando da saída de Matheus, sobrando esta para Juninho, que cabeceou para o fundo das redes.

Encorajado pelo golo antes da recolha aos balneários, o Desp. Chaves entrou melhor na segunda parte, com uma sucessão de pontapés de canto e várias jogadas junto à baliza de Matheus. Ainda assim, foram os arsenalistas quem voltou a mexer no marcador.

E que golaço! Aos 59 minutos, Victor Gómez tirou um cruzamento rasteiro e tenso para o compatriota Abel Ruiz, que apareceu a finalizar ao primeiro poste, de calcanhar.

O jogo ficou ainda mais aberto, com os flavienses a procurarem de novo a igualdade e os minhotos a aproveitarem os espaços que se abriam. À semelhança da primeira parte, foram várias as ocasiões de golo para cada equipa e só a tarde inspirada dos dois guarda-redes impediu que o resultado fosse outro.