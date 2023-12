A jornada é de grandes jogos, e este sábado é a vez de Sp. Braga e Benfica medirem forças, na Pedreira – numa partida em que está em jogo a liderança (à condição) do campeonato.

As duas equipas vêm de compromissos europeus a meio da semana, com resultados diferentes, mas desfechos iguais: a queda para o playoff da Liga Europa.

Ora, no Sp. Braga, Álvaro Djaló está de regresso: o extremo havia falhado o encontro em Nápoles, por lesão, mas está recuperado. Expectativa, por isso, para perceber se Artur Jorge dará a titularidade ao extremo espanhol, num ataque que conta ainda com nomes como Ricardo Horta, Pizzi e Bruma.

Niakaté, suspenso para a Champions, também poderá jogar.

Do lado do Benfica, Roger Schmidt deve manter-se fiel às suas ideias, sem grandes alterações. A grande dúvida prende-se no ataque: Casper Tengstedt tem sido titular, mas o técnico alemão reconheceu que o golo em Salzburgo mudou o momento de Arthur Cabral.

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis para o Sp. Braga-Benfica.

SIGA AQUI, AO MINUTO, O SP. BRAGA-BENFICA (20H30), JOGO DA 14.ª JORNADA DA LIGA.