Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-3) frente ao Sp. Braga:

«Tem sido em crescendo. Faço a comparação com o jogo frente ao Sp. Braga na pré-época, em que perdemos 4-0 e só uma equipa teve oportunidades. Hoje batemo-nos. É sinónimo que estamos a crescer. Hoje o futebol foi ingrato com o Moreirense, o minuto 39 e 40 foram madrastos para nós. Não merecíamos ir para o intervalo a perder 0-2, e depois há um grande trabalho desta equipa. Ir lá para dentro e fazer o que fizeram, conseguir igualar a partida, depois têm de perceber esse momento do jogo… A equipa estava desequilibrada, arriscámos tudo. É melhor levar um do que levar nada, tínhamos de nos manter organizados em vez de querer continuar a ganhar. É um erro que assumimos. Por momentos vulgarizámos um adversário fortíssimo, conseguimos bolas no poste, na linha de golo, conseguimos dois golos, pressionámos o adversário sem que tivessem capacidade de criar perigo. Aconteceu isso até ao jogo ficar partido. Não fomos competentes nos pequenos bocadinhos».

[Jogadores que entraram tiveram impacto] «É a continuidade do que aconteceu nos Açores, reduzida a dez a equipa foi atrás do resultado com um grande espírito. Temos o banco empolgado a ajudar, é uma família que está aqui, um grupo forte com valor. É continuar, não falando apenas na qualidade individual e coletiva, mas com pragmatismo olhando para os pontos, sabendo que jogámos com três equipas de top-6 da última época».

[Sete golos sofridos] «Analisámos isso antes deste jogo. 75% dos golos foram de bola parada. Hoje foi o que se viu. Cometemos erros, o Braga também cometeu e foi ao poste, a nós foi penalizador. Marcámos cinco golos a Benfica, Santa Clara e Sp. Braga. São os dados que estão na balança».