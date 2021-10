Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga no jogo de encerramento da 8.ª jornada:

«Sabe bem sempre levar pontos, seja onde for, mas é ainda melhor ganhar. Sabíamos bem as dificuldades que íamos encontrar, mas vínhamos cá para ganhar. Entrámos bem no jogo, organizados, isso foi um fator determinante para conseguir um resultado que consideramos positivo. Passamos alguns problemas com a reação do Braga, mas ficamos sempre equilibrados e tivemos sempre no jogo, o que nos levou a conseguir o golo do empate no final».

[Estratégia passava por marcar cedo aproveitando o facto de o Sp. Braga ter jogado para a Liga Europa a meio da semana?] «Infelizmente, mesmo que o quiséssemos fazer, não estávamos em condições para isso. Estamos a passar um período muito complexo, desde o início da época, por várias razões. Neste caso a nível de lesões não nos permite ter jogadores a treinar, dar sequência de jogos a jogadores. Estamos com muitas dificuldades que no treino quer na competição. Esta paragem vai ser muito importante para nós. Temos muito trabalho pela frente. Numa situação normal seria esse o plano. Sendo realista, percebendo a realidade, estivemos sempre organizados à espera de uma oportunidade de marcar».