Com dois golos e duas assistências em cinco partidas, Ricardo Horta foi eleito o melhor avançado da Liga no mês de abril.



O capitão arsenalista recolheu 29,86 por cento dos votos dos treinadores, tendo superado a concorrência de Darwin Núñez (27,78 por cento) e de Mehdi Taremi, que recebeu 25 por cento das preferências.



No último fim de semana, o internacional português igualou Mário Laranjo como melhor marcador do Sp. Braga, com 92 golos.



Este é, de resto, o terceiro prémio atribuído pela Liga a um jogador dos bracarenses depois de Matheus e David Carmo.