O dérbi entre o Vitória de Guimarães e o Sp. Braga não terminou da melhor forma entre elementos das duas equipas, com a PSP a ter de intervir no túnel de acesso aos balneários quando jogadores e restante staff se dirigiam para os balneários.

Já com o relvado despido dos intervenientes, da cabine de imprensa foi possível ver vários ARD’s (Assistentes de Recinto Desportivo) a correr para o túnel, assim como elementos da PSP, que se foram em passo apressado da bancada para o túnel.

Na mesma cabine de imprensa foram audíveis as escaramuças no acesso aos balneários. Questionado por esses incidentes, no final do jogo Moreno referiu na conferência de imprensa que «são coisas do futebol».

«É emoção do jogo e já está passado. O que se passa lá dentro fica lá dentro, é uma questão de princípios dos profissionais do futebol. Não se passou nada de mais», disse o treinador do Vitória.

O Sp. Braga optou por ficar em silêncio, uma vez que nenhum elemento prestou declarações aos jornalistas na sala de imprensa após o jogo.