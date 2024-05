Declarações de Rui Duarte, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo frente ao V. Guimarães (2-3) em jogo da penúltima jornada da Liga:

«Grade jogo, grande dérbi, emoção até ao fim. Entrámos melhores na primeira parte, em busca do que queríamos, não nos escondemos atrás de nada, viemos para ganhar com coragem. O Vitória marca contra a corrente do jogo, mas empatámos e era justo chegar ao intervalo a ganhar. Na segunda parte mudámos um pouco a dinâmica da equipa, fizemos o segundo golo com todo o mérito, acabando por sofrer na jogada a seguir. O final foi equilibrado, com o Vitória a chegar ao golo, depois vem ao de cima o que queremos. Tínhamos o objetivo de chegar ao terceiro lugar, vamos para derradeira jornada com essa possibilidade».

[Dérbi fora do banco] «É um misto de sentimentos. Por um lado conseguimos analisar melhor, estamos num sitio mais privilegiado e conseguimos perceber melhor os espaços. Por outro lado falta de estar ali perto dos jogadores, a vibrar com eles, a tentar estar ao lado deles de forma a poder ajudar. A mensagem que tinha de passar passou, vi de lá de cima a equipa a fazer o que tínhamos treinado. Estrategicamente cumprimos o plano de jogo, fomos adaptando ao jogo, o Vitória é uma equipa forte».

[João Moutinho] «Toda a gente conhece o valor, nem é preciso falar. Prefiro falar do espírito coletivo da equipa, cada vez mais sentimos a união do grupo, entre todos, focados com um compromisso incrível de lutar por aquilo a que nos propusemos. Ficou provado que coletivamente somos uma equipa forte, independentemente de jogar cinco minutos, como o Rony, que entrou cheio de vontade de marcar. O João Moutinho não sabe jogar mal, fomos uma verdadeira equipa».