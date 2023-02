Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, foi eleito melhor jogador da Liga no mês de janeiro pelo Sindicato de Jogadores.

O avançado de 28 anos esteve em destaque na goleada do Sp. Braga ao Santa Clara (4-0), nos Açores, com dois golos e uma assistência, e depois também foi determinante no triunfo, em casa, diante do Boavista (1-0).

Ricardo Horta recolheu 16,22 por cento dos votos, destacando-se à frente de Francisco Geraldes (Estoril), com 13,10 por cento, e de João Mário (Benfica), com 12,13 por cento.

Ricardo Horta sucede, assim, a Mehdi Taremi (melhor jogador de novembro/dezembro), Nélson da Luz (outubro) e Saviour Godwin (agosto/Setembro).