A FIGURA: Vitinha

Um exemplo de transpiração, e de talento. Quando isso não é suficiente, junta-lhe a crença. Foi precisamente isso que teve no lance do único golo do encontro. Acreditou quando poucos acreditariam, teve crença para ir aproveitar o erro e dar os três pontos ao Sp. Braga num jogo que não se estava a demonstrar fácil. Lutou muito entre o último reduto axadrezado.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (46’)

Foram apenas necessários meia dúzia de segundos na segunda parte para o rumo do jogo se alterar. Má abordagem do Boavista na saída de bola inicial, entre os sucessivos atrasos Onyemaechi atrasou mal para Abascal, permitindo a Vitinha intrometer-se na cara de Bracali, finalizando comum único toque no esférico. Alterou, por completo, o rumo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Makouta

Correu quilómetros. O médio congolês do Boavista foi um dos principais elementos da equipa axadrezada, percorrendo todo o campo, quer em missão defensiva quer em missão ofensiva. Foi raro vê-lo perder uma bola.

Al Musrati

O pêndulo do Sp. Braga, sendo uma vez mais um dos elementos mais importantes em todo o processo da equipa. Crucial no posicionamento, dando equilíbrio à equipa, e na forma criteriosa como distribuiu o jogo.

Yusupha

Mesmo estando desamparado no ataque, o atacante do Boavista foi lutando como pôde e a realidade é que conseguiu criar momentos de perigo. Ficou perto do golo, ainda no primeiro tempo, com um cabeceamento perigoso ao segundo poste.

Paulo Oliveira e Tormena

Formaram uma dupla de centrais consistente. Durante grande parte do tempo tiveram de se aventurar em tarefas que não as suas, sendo os primeiros a construir. Quando foram chamados a intervir defensivamente conseguiram dar resposta.