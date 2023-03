O onze do FC Porto apresenta três novidades para o jogo no reduto do Sp. Braga, referente à 25.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição ainda não conta com Pepe, lesionado, mas já tem Otávio, que cumpriu castigo na Liga dos Campeões. Rodrigo Conceição e Wendell são as outras novidades, sendo que Zaidu, Eustáquio e Galeno são relegados para o banco.

Do lado do Sp. Braga a única alteração é o regresso de Tormena, que relega Serdar para o banco.

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DAS EQUIPAS:

SP. BRAGA: Matheus; Victor Gómez, Tormena, Niakaté e Sequeira; Al Musrati e André Horta; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Bruma; Abel Ruiz.

Suplentes: Tiago Sá, Serdar, Álvaro Djaló, Paulo Oliveira, Racic, Pizzi, Banza, Cristian Borja e Castro.

FC PORTO: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Uribe e Pepê; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Zaidu, Galeno, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Eustáquio.