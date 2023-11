A FIGURA: Ricardo Horta

O capitão mostra como se faz. Marcou no reatar da segunda metade e foi buscar a bola rapidamente para dar o exemplo. Está na origem do penálti que dá o segundo golo e, na altura, a cambalhota no marcador. Foi o líder da reação do Sp. Braga, ensaiando uma segunda parte de luxo por parte dos guerreiros. Prestação positiva no regresso aos golos de Ricardo Horta, mais de um mês depois.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (52’)

Banza atira ao ferro, na reação Horta cava uma grande penalidade com um remate contra o braço do adversário. Al Musrati, chamado a converter, mostrou uma convicção que não se tinha visto até então. Cambalhota no marcador operada cedo na segunda metade, a lançar os guerreiros para uma goleada.

OUTROS DESTAQUES

Banza

Lutador, para além de marcar três golos o avançado enviou ainda uma bola ao ferro, no lance do penálti. Os golos saíram na reta final, parecia que não estava destinado a acontecer, mas o ponta de lança sai a sorrir. Hat-trick em apenas sete minutos do atacante.

Pedrão

Na última jornada marcou de cabeça, também de canto, esta noite voltou a aparecer bem na área para adiantar o Portimonense no marcador na pedreira. Para além do golo vincou a sua presença no setor mais recuado com vários cortes providenciais.

Bruma

Esteve muito tempo alheado do jogo, parecendo que nada lhe saía bem. Mas, como qualquer génio, arrancou pela esquerda para, num momento, fabricar o primeiro golo dos bracarenses esta noite.

Al Musrati

Penálti bem cobrado naquele que foi o momento do jogo. Na marca dos onze metros não facilitou, dando cor a uma prestação em crescendo, tal como a restante equipa.