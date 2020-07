Declarações do treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a vitória por 5-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«O que facilitou foi o empenho e o compromisso que os jogadores tiveram, a forma como obtemos os golos é secundária. Importante é termos consciência e essa temo-la, de que entrámos fortes no jogo, à procura de assumir. Dessa forma, conseguimos a vantagem cedo, para continuar em cima dessa vantagem.»

[Veia goleadora da equipa nos últimos jogos, após a goleada de 4-0 ao Desp. Aves:] «Mais que tudo, valorizar o que temos no coletivo. Acima de tudo o comportamento coletivo e a qualidade dos jogadores: potenciam-se no momento atacante, mas também defensivamente. Resultado disso é o bom desempenho que tenho sentido. Tenho gostado de ver a equipa.»

[Paulinho:] «Eu acho o Paulinho um ponta de lança de excelência, mais-valia acima da média. O facto de estar no topo dos melhores marcadores, sendo um objetivo secundário, é o reflexo do que o que a equipa tem feito, potenciando neste caso o Paulinho. Ofensivamente, temos jogadores com muita qualidade: o Rui Fonte e o Abel Ruiz na posição específica de nove e temos o Paulinho numa posição de destaque. É fruto do seu trabalho, trabalha imenso durante a semana, mas também no que o que a equipa tem contribuído para o sucesso individual, destacando nós o sucesso coletivo.»

«Não variámos o sistema, tivemos o 4x4x2, uma dinâmica diferente do segundo homem da frente. Importante são as dinâmicas. Mais do que olharmos para a forma como a equipa se apresentou, é o que trabalhámos para anular o que sabíamos que o Paços era forte. Conseguimos isso e fomos eficazes com bola, para ferir o adversário quando tivemos oportunidade.»

[Luta pelo terceiro lugar:] «Foram mais três pontos conquistados com essa intenção, vamos lutar até ao fim, não dependemos só de nós, mas podemos esperar um Sp. Braga forte até ao final do campeonato.»