A FIGURA: Rony Lopes

O jogo estava intenso, com uma igualdade a duas bolas. Rony Lopes foi lançado quando corria o minuto 87 do encontro, já com poucos cartuchos para se queimarem no jogo. Ainda foi a tempo de decidir, na sequência de um lançamento de linha lateral. Remate à meia volta, de pé esquerdo, a amealhar os três pontos. Quarto golo da temporada do internacional português.

O MOMENTO: terceiro golo do Sp. Braga (90+4’)

Lançamento de linha lateral para o Sp. Braga. Fase tensão, momento de decisões. A defensiva do Vitória consegue fazer o corte da primeira bola, que vai cair ao pé esquerdo de Rony Lopes. Remate de primeira, sem deixar a bola embater no chão, ainda embatendo no poste antes de entrar.

OUTROS DESTAQUES

André André

Em pezinhos da lá, como é o seu estilo, foi impondo a sua presença no centro do terreno. Fez-se valer da sua experiência para ir ditando o ritmo do jogo, fazendo duas assistências para golo na área.

Victor Gomez

Destacou-se com a meia distância. O lateral direito do Sp. Braga incorporou bem o ataque, atirando à trave logo aos dois minutos. No arranque da segunda parte testou a atenção de Varela com um remate violento.

Bruno Gaspar

Abriu o ativo no dérbi minhoto ao aparecer bem a finalizar na pequena área. Travou um duelo intenso com Bruma, não se permitindo a tantas movimentações atacantes. Ainda assim disse presente e marcou.

Zalazar

Intenso, sempre ligado ao jogo e com capacidade para puxar os guerreiros para a frente. Destacou-se pela capacidade de queimar linhas e transportar o esférico, pecando, ainda assim, na definição.