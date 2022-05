Ricardo Horta inaugurou o marcador em Famalicão logo no primeiro minuto, em jogo da 34.ª jornada da Liga.

O capitão do Sporting de Braga recebeu a bola de Abel Ruiz e atirou colocado para bater Zlobin.

O avançado português apontou o 93.º golo pelos minhotos e tornou-se no melhor marcador da história do clube, tendo comemorado o feito com familiares presentes nas bancadas.

Ora veja: