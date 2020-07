Artur Jorge substituiu Custódio no comando técnico do Sp. Braga, e segundo o próprio, será treinador da equipa principal até o presidente assim o entender.

O português subiu de forma interina da equipa sub-23 após a derrota dos minhotos em Via do Conde, que motivou o pedido de demissão do anterior treinador. Sem saber o que o futuro lhe reserva, Artur Jorge falou esta sexta-feira aos jornalistas, na antevisão do Sp. Braga-Desp. Aves.

«Posso estar cá até o presidente entender, este é o meu compromisso. Estou extremamente satisfeito, não imaginam a minha alegria de estar aqui neste lugar, quero desfrutar do momento e não quero pensar no dia de amanhã. Quero ser mais um a contribuir e a ajudar o Sp. Braga naquilo a que se propõe, independentemente do tempo que cá estiver" disse o mais recente técnico dos bracarenses.

O ex-defesa minhoto, que conta com 30 anos de casa, acredita ainda ser possível alcançar o terceiro lugar da tabela.

«Já tivemos nessa posição, estamos um pouco mais afastados agora, mas temos que dar o nosso melhor com a preocupação de vencer jogo a jogo. Temos uma margem atrasada em relação ao nosso principal rival [Sporting], mas vamos continuar a lutar, a olhar para cima, e acredito que, se conseguirmos vencer os jogos até ao final do campeonato, temos fortes possibilidades de conquistar o terceiro lugar», disse.

Artur Jorge disse também sentir «o privilégio de ser o treinador de um dos grupos mais fortes que existem em Portugal».

«Não estou a pedir nada de mais aos jogadores, até porque a fasquia pessoal deles também é alta, estão habituados a ganhar e querem ganhar», disse.

Depois do 4x3x3 de Sá Pinto, do 3x4x3 de Rúben Amorim, e do 4x4x2 de Custódio, a equipa prepara-se para o esquema de Artur Jorge, o quarto que vai experimentar este ano.

«Tenho as minhas próprias ideias e não abdico delas. O tempo de trabalho é ainda muito curto para o que possamos fazer, mas seguramente teremos algumas dinâmicas muito pessoais, mais próprias minhas, mas que vão ao encontro do que a equipa é capaz", disse.

O técnico manifestou ainda o respeito que tem pelo Desp. Aves, equipa que pode causar «desconforto» ao Sp. Braga, apesar da posição na tabela.

Os bracarenses recebem o lanterna vermelha Desp. Aves no sábado, em jogo a contar para a 30.ª jornada da liga, às 21h30.