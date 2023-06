André Castro partilhou nesta quarta-feira, nas redes sociais, um testemunho sobre o filho autista. Miguel, filho mais velho do jogador do Sp. Braga, tem necessidades especiais e, com o vídeo, o médio espera despertar consciências.

«O principal objectivo da partilha deste video não é focar apenas no Miguel mas sim em todas as crianças e adultos que vivem neste espectro e que por algum motivo ainda não são aceites na sociedade! É também dar um pouco de voz a todos os pais(familiares) que sentem o mesmo que eu! Um abraço a todos e que a inclusão seja cada vez maior no Futuro», escreveu Castro.

Na entrevista à NEXT, o jogador não poupou elogios ao filho. «O Miguel é incrível, é lindo. Ele ensina-me todos os dias. Não faz nada com interesse: se me dá um abraço, não está a pensar que quer um chocolate. Ter o prazer de ser um pai presente para ele é a maior alegria da minha vida. Ele dá-nos muito», disse, com muita emoção à mistura.