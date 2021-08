Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-2) sobre o Sp. Braga:

[Que sinais tem destes três jogos. Sporting é candidato?] «Ganhámos o jogo mas desligámos a partir do segundo golo. Temos muito a melhorar, é mais do mesmo, temos uma equipa muito boa, queremos vencer os jogos todos e agora somos candidatos a vencer o Belenenses».

[Sete triunfos consecutivos nos duelos entre Braga e Sporting, cinco do lado do Sporting. A que se deve?] «Estrelinha. Momentos diferentes. Quando estava aqui a equipa do Braga era muito boa. Por isso é que fomos buscar alguns jogadores do Braga. Depois troquei e o Sporting foi crescendo, alguns jogadores evoluíram mais do que pensava. É normal, é a estrelinha, queremos é ganhar o próximo jogo.

[Público nas bancadas] «Já é o terceiro jogo. Os jogadores jogaram toda a vida com público, já se adaptaram O jogo torna-se mais intenso. Acho que somos justos vencedores, aguentámos bem, o golo do Braga não ser logo a seguir à expulsão, o que ajudou. Mesmo com onze, a seguir ao golo, devíamos ter mantido o ritmo».