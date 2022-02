Roger Fernandes apresenta uma fratura do segundo metatarso do pé esquerdo, com tempo estimado de paragem nunca inferior a dois meses, segundo o Sp. Braga.



O extremo de 16 anos contraiu a lesão no jogo frente ao Sheriff, na Moldávia (0-2).



No dia em que tornou-se o jogador português mais jovem a atuar nas competições europeias, com 16 anos e dois meses, Roger Fernandes entrou ao minuto 79 e saiu ao minuto 86, na sequência da lesão.



Roger tem sido uma das grandes sensações do Sp. Braga na presente temporada, com um registo de três golos e 10 jogos pela equipa principal